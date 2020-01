Pollution à Lyon : un ticket TCL moins cher pour circuler ce samedi

Un fort épisode de pollution aux particules fines se poursuit à Lyon ce samedi. La circulation différenciée est maintenue. Ainsi, TCL s'adapte en permettant de voyager en illimité sur tout le réseau pour 3 euros ce samedi.

Un fort épisode de pollution aux particules fines se poursuit à Lyon ce samedi. La circulation différenciée est maintenue. Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2 ont le droit de circuler à Lyon, Caluire et Villeurbanne.

La situation s'est aggravée avec l'arrivée de particules venues du Sahara (lire ici).

3 euros pour voyager à Lyon toute la journée

Ainsi, TCL s'adapte à la situation et propose ce samedi 25 janvier un ticket "tick'air'. Ce ticket permet de voyager en illimité sur tout le réseau durant une journée pour 3 euros.

Il est possible de l'acheter via les distributeurs automatiques, à bord des bus, dans les stations de métro ou de tram, ou via l'application Android (ici). Grâce à cette dernière, il est ainsi possible de valider son ticket aux bornes grâce à son smartphone s'il est compatible.