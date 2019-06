Pollution à Lyon : un courrier pour la circulation différenciée dès mardi

Alors que les seuils légaux ne sont pas encore atteints, le président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld, vient d'adresser un courrier électronique au ministre de l'Ecologie François de Rugy. Il lui demande la mise en place de la circulation différenciée dès mardi 25 juin.

À Lyon, le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes peut déclencher des seuils d'alerte en fonction du nombre de jours où la pollution dépasse certains seuils. Ce cadre légal reste contraignant et ne permet pas aujourd'hui de réagir rapidement ou d'anticiper. Ainsi, même si les seuils ne sont pas atteints, face à un épisode de pollution à l'ozone, la préfecture a décidé de mettre en place la baisse des limitations de vitesse de 20 km/h sur les routes du département (lire ici).

Du côté de la métropole de Lyon, on s'est activé toute la journée pour que des mesures contraignantes soient mises, tout en gardant à l'esprit que la présence du cadre légal. En effet, des industriels pourraient déposer un recours, mais la métropole veut faire le pari que ceux qui s'y tenteraient devraient faire face à une polémique qui nuirait à leur image.

Ce lundi soir, David Kimelfeld a ainsi adressé un courrier au ministre de l'Écologie, François de Rugy, lui demandant de faire le nécessaire pour que le niveau 2 de l'alerte pollution soit déclenché. Ce dernier permet la mise en place de la circulation différenciée basée sur le niveau des vignettes Crit'Air.

"Il est de ma responsabilité d’assurer aux habitants de la métropole de Lyon la meilleure qualité de l’air possible, il en va de leur santé. Aussi, je souhaite que la Métropole, en concertation avec la Préfecture, mène une politique pro-active sur son territoire et fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures soient mises en œuvre rapidement" précise David Kimelfeld dans un communiqué. Du côté de la métropole, comme de la préfecture, on attend désormais la réponse de Paris.