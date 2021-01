Pollution à Lyon : la qualité de l’air reste mauvaise en début de semaine

Malgré une très légère amélioration de la qualité de l’air samedi, elle s'est dégradée de nouveaux ce dimanche et restera stable lundi et mardi.

À Lyon, la qualité de l’air reste, globalement, mauvaise malgré une légère amélioration samedi selon les données d’Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. Le laboratoire explique, "La qualité de l'air sera bonne à dégrader et pourrait être mauvaise sur le bassin lyonnais, la plaine de l'Ain et les vallées de l'Arve et du Grésivaudan, en raison des particules PM2.5".

Les prévisions pour lundi devraient rester stables dans l’indicateur "mauvais", les précipitations attendues mardi pourraient néanmoins améliorer la qualité de l’air.