Pollution à Lyon : la circulation différenciée reconduite ce vendredi

Le pic de pollution est toujours présent à Lyon, la circulation différenciée sera reconduite ce vendredi.

Ce vendredi 24 janvier, seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3 auront le droit de circuler à Lyon, Caluire et Villeurbanne. La qualité de l'air reste toujours mauvaise et la préfecture a choisi de maintenir la circulation différenciée.

Les véhicules sans vignette, ou avec une Crit'Air 4 et 5 sont interdites dans le périmètre à l'exception du boulevard périphérique Nord, voie métropolitaine ex A7 (M7), autoroute A7, voie métropolitaine ex A6 (M6), tunnel sous Fourvière. En cas de non respect de la circulation différenciée, les contrevenants s'exposent à une amende de 68 euros pour les véhicules légers (même si la solution la plus efficace pour la faire respecter, n'est pas encore mise en place à Lyon, lire ici).

Néanmoins, certaines dérogations sont possibles : "les véhicules des salariés dont les heures de prise et de fin de service ne sont pas couvertes par le fonctionnement des transports en commun (sous réserve d’une attestation journalière signée de l’employeur indiquant les horaires décalés)" ou "les voitures particulières transportant trois personnes au moins (covoiturage)".

Ceux qui n'ont pas encore de vignette Crit'Air peuvent la commander ici, et continuer de circuler avec le justificatif si leur véhicule n'est pas 4 ou 5 (ou non éligible).

Par ailleurs, TCL devrait reconduire sont Tick'Air, ticket à 3 euros qui permet de voyager en illimité sur le réseau durant une journée.