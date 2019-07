Pollution à Lyon : fin de la circulation différenciée

La circulation différenciée et l'abaissement de la vitesse prennent fin ce samedi après-midi à Lyon, Villeurbanne et Caluire.

Depuis ce samedi 14h, la circulation différenciée et l'abaissement de la vitesse sont levées à Lyon, Villeurbanne et Caluire. Les véhicules floqués des vignettes 4 et 5 ou sans vignettes peuvent recommencer à circuler dans le périmètre.