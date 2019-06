Pollution à Lyon : des restrictions et limitations pour les industriels

Suite à un pic de pollution à l'ozone, seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1 et 2 ont le droit de circuler dans Lyon et Villeurbanne. Le secteur industriel se voit lui aussi contraint de respecter des limitations.

Les limitations qui sont appliquées de ce mercredi à Lyon, à cause de la pollution à l'ozone, ne touchent pas que les particuliers. En effet, les professionnels doivent également respecter l'interdiction de circuler dans Lyon et Villeurbanne pour les véhicules avec une vignette 3, 4 et 5 (ou sans vignette). L'activation du niveau 2 de manière anticipée entraîne également la mise en place de règles pour le secteur industriel. Ainsi :