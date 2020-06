Policier agressé à Lyon : quatre individus en garde à vue

Quatre personnes ont été placées en garde à vue, suspectées d'être liées à l'agression d'un policier à Lyon, dans la nuit de samedi à dimanche.

Dimanche, tôt dans la matinée, un policier qui n'était pas en service a été agressé en bas de chez lui par plusieurs individus. Il rentrait à son domicile dans le 7e arrondissement avec sa compagne quand des personnes ont surgi d'une voiture pour s'en prendre à lui. Le policier a dû subir une opération après une blessure à la cheville.

Selon Le Progrès quatre suspects ont été interpellés et placés en garde à vue ce mardi 16 juin. Le parquet de Lyon a confirmé l'information de nos confrères. Ces interpellations ont eu lieu dans le cadre d'une enquête pour "violences volontaires en réunion et avec arme, commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique et son conjoint, en raison de ses fonctions".