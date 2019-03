Plus de 50 kilomètres de bouchons ce lundi matin à Lyon

Journée très difficile pour les automobilistes à Lyon ce 18 mars. Le trafic est totalement paralysé avec plus 50 kilomètres de bouchons.

Ce lundi matin, il valait mieux ne pas prendre sa voiture à Lyon et se reporter sur le vélo ou les transports en commun (et encore ceux qui sont en sites propres). La congestion routière est omniprésente avec de nombreux ralentissements autour de la ville.

Ainsi à l'entrée du tunnel de Fourvière, on compte 6 km sur l'A6 en direction de Marseille, 4 km de l'autre côté en direction de Paris. Sur l'A450, 4 km de ralentissements se sont formés direction Pierre-Bénite, 6 km sur l'A47 en direction du nœud de Ternay, 5 km sur l'A43 direction de Bron, 2 km sur l'A42 en direction de Marseille, 5 km sur l'A46 Nord avant le nœud des îles, 2 km sur le périphérique Laurent Bonnevay direction Saint-Fons, 4 km dans l'autre sens. On compte également 8 km de bouchon sur l'A46 sud direction Paris, 8 km sur l'A7 entre Grigny et Saint-Fons. Le verdict tombe, il y a plus de 50 kilomètres de bouchons sur l'agglomération ce lundi matin et aucun axe majeur n'est épargné.

Le centre-ville de Lyon est également très chargé, à une exception notable : la circulation reste fluide autour de l'entrée du cours Lafayette, côté Rhône, désormais réservée aux bus et vélos. Le message est bien passé du côté des automobilistes et l'apocalypse routière annoncée par certains n'aura pas eu lieu sur le secteur.