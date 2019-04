Plus de 50 kilomètres de bouchons à Lyon ce lundi 8 avril

Les automobilistes devront être patients ce matin. Ce lundi, congestion absolue sur les principaux axes de Lyon, au point que l'on se dit que s'il y avait quelques grands axes en plus, ils seraient sans doute, eux aussi, saturés.

Un lundi comme les autres à Lyon, avec d'un côté ceux qui auront pris les transports en commun ou le vélo pour arriver rapidement à destination, et de l'autre, les automobilistes qui devront être très patients.

Ainsi, on compte plus de 50 kilomètres de bouchons sur l'agglomération, en ce début de journée. Une barre symbolique, régulièrement franchie. Suite à un accident de voiture, il y a 1 kilomètre de bouchon sur l'A6, à hauteur d'Écully, en direction de direction Marseille. Dans l'autre sens, à l'entrée du tunnel de Fourvière, ce sont 5 kilomètres de ralentissement qui se sont formés. Sur le périphérique Laurent Bonnevay, on retrouve 1 kilomètre en direction de Marseille, 3 kilomètres vers Paris.

Sur la rocade Est, à hauteur de Chassieu, 3 kilomètres se sont formés. Plus haut, à la hauteur du nœud des îles, 5 kilomètres perturbent la circulation vers le sud.

À Pierre Bénite, en direction de Lyon, on compte 3 kilomètres de bouchon sur l'A450, tout comme du côté de l'A47 à Chasse-sur-Rhône. Sur l'A46 en direction de Paris, ce sont 9 kilomètres de ralentissements qui bloquent les automobilistes. Enfin, sur l'A7, c'est le plus gros bouchon de la matinée, avec 12 kilomètres de Ternay vers Lyon. Enfin, l'ensemble de la circulation est très perturbée dans Lyon, notamment du côté du périphérique nord.

Dès lors, ce lundi matin, la carte de la circulation d'Onlymoov comporte tellement de tracés en rouge que l'on dirait un sapin de Noël vraiment trop chargé.