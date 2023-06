Les statues de Paul Bocuse et de Gérard Pélisson. Tous deux sont à l’origine de l’École nationale des arts culinaires devenue l’institut Paul-Bocuse @Antoine Merlet

Annoncée au lendemain du changement de nom de l’institut en passant de "Bocuse" à "Lyfe", une pétition avait été lancée. Elle réunit aujourd’hui plusieurs milliers de signatures.

Seulement quelques heures après l’annonce du changement de nom de l’institut Paul Bocuse, l’une des écoles de cuisine les plus prestigieuses du monde, une pétition a été mise en ligne pour dénoncer "cette situation désagréable". Plus d’un mois après son lancement, cette pétition a déjà recueilli plus de 5 200 signatures.

Un bouleversement pour les élèves

Même si les créateurs de cette pétition restent méconnus, "étudiants, collaborateurs, Alumni ou encore parents d’élèves" en seraient à l’origine. Avec cette opposition toutes et tous espèrent un revirement de situation pour ne pas avoir le sentiment "d’un diplôme décrédibilisé ".

