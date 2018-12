Plus de 30 km bouchons à Lyon ce lundi matin, trafic perturbé et dense

La semaine recommence et les bouchons font leur retour à Lyon. Ce lundi matin, on compte plus d'une trentaine de kilomètres de bouchons autour de la ville.

Circulation très dense ce lundi matin. On compte une trentaine de kilomètres de bouchons dès 8h30. Ainsi, il y a 5 km de ralentissement sur le secteur du nœud des îles, 3 km sur l'A6 direction Marseille à l'entrée du tunnel de Fourvière, 1 km sur l'A7 vers Paris, toujours avant Fourvière. Toujours sur l'A7, 10 km de bouchons sont présents à hauteur de Grigny en direction du nord, 2 km sur l'A46 Sud de Marennes à Mions, 5 km sur l'A47 à Givors en direction Lyon, 6 km sur l'A43, direction Lyon et enfin, 5 km sur l'A450 entre Brignais et Pierre-Bénite. Le trafic sur le périphérique est également très dense, une régulation a été mise en place sur la portion Nord en direction de Genève, la voie rapide est neutralisée. La circulation est également difficile sur le secteur de Vaise et le 8e arrondissement. Il est conseillé de se reporter sur les transports en commun ou les modes doux comme le vélo.