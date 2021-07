Plus de 100 kilomètres de bouchons sur l'A7 au départ de Lyon

À 16 heures, Bison Futé enregistre 120,3 kilomètres de bouchons sur l'A7 dans la direction Lyon-Marseille.

Vendredi 23 juillet, la journée est classée orange dans le sens des départs, avant le week-end. En fin d'après-midi, les embouteillages s'accumulent sur l'A7 depuis Lyon et jusqu'à Marseille. On enregistre 120,3 kilomètres de bouchons sur l'A7 au départ de Lyon. À 15 heures, Vinci Autoroute estimait qu'il fallait 2h30 au lieu de 1h40 pour aller de Lyon à Orange.



Bison Futé recommande d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange jusqu'à 20 heures. L'axe Lyon-Chambéry sur l'A43 est également déconseillé jusqu'à 20 heures.

Pour le samedi 24 juillet, Bison Futé recommande d'éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Marseille, de 9h à 17h et l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 17h.