Pluies verglaçantes : Lyon déclenche son dispositif de viabilité hivernale

La métropole de Lyon a déclenché son dispositif de viabilité hivernale à cause de pluies verglaçantes durant la nuit.

Cette nuit des pluies verglaçantes sont annoncées sur la métropole de Lyon. Les futures conditions de circulation devraient être délicates. La métropole de Lyon a choisi de mettre en place son dispositif de viabilité hivernale, mobilisant 47 véhicules. Une surveillance nocturne sera déployée dès 1h du matin sur l'Ouest Lyonnais et dès 3h sur l'Est Lyonnais.

"En fin de nuit et matinée du samedi, des petites pluies ou bruines risquent de tomber sur le créneau 2h-7h du matin, en particulier dans les secteurs les plus froids des Monts d'Or et de l'Ouest Lyonnais. Ces pluies peuvent se transformer en verglas au contact du sol. Le risque semble moins prononcé ailleurs", selon la métropole.

Les automobilistes sont invités à réduire leur vitesse, augmenter les distances entre les véhicules et de privilégier les transports en commun. Néanmoins, ces derniers pourraient aussi rencontrer des difficultés à cause du verglas, TCL a également averti sur les risques de perturbations pour les bus à cause du verglas (lire ici).