Piétonnisation à Lyon : week-end test réussi selon le maire

Ce premier week-end de piétonnisation à Lyon, marqué par une forte pluie, a connu un succès mitigé. Difficile donc, d'en tirer un bilan. Grégory Doucet s'est tout de même félicité de l'opération sur les réseaux sociaux.

"On mènera une évaluation qualitative de l’opération et on la renouvellera le week-end d’après, pour avoir des points de comparaison. On en tirera des leçons pour préparer la prochaine et assurément, sur un certain nombre d’endroits, envisager une piétonnisation définitive", expliquait l'édile vendredi 25 septembre à Lyon Capitale.

Grégory Doucet s'est exprimé dimanche matin, sur les réseaux sociaux, se félicitant de cette première opération : "l’occasion de montrer qu’une ville de Lyon apaisée et respirable, c’est une ville qui redonne toute sa place aux piétons et aux modes de mobilité doux au coeur de nos quartiers".

Lyon, ville apaisée ?

Suite à cette intervention, il a été fustigé en commentaire, principalement pour l'utilisation du terme "ville apaisée". Certains lyonnais en ont profité pour évoquer la montée de l'insécurité en centre-ville et remettre en cause les mesures prises par la Ville et la Métropole pour résoudre ce problème.