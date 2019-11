Piétonnisation à Lyon mercredi et jeudi : que va-t-il se passer ?

Après trois samedis, Lyon va expérimenter la piétonnisation en semaine ce mercredi 20 et jeudi 21 novembre. Comment va se dérouler cette initiative ? Périmètre, horaires, interdictions... on vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Lyon poursuit son expérimentation de piétonnisation et cette fois-ci, elle va se dérouler en semaine après une première phase les samedis. Le périmètre ne change pas, allant du bas des pentes de la Croix-Rousse jusqu'à la place Bellecour, seules les rues Grenette et Constantine restent ouvertes à la circulation, ainsi que les accès aux parkings via des itinéraires à suivre, balisés sur le terrain.

Une nouvelle fois, les piétons seront prioritaires sur l'ensemble des autres modes de transport. Vélo et trottinettes devront rouler au pas (des bridages pourront être opérés par les services de location). Métros et bus circuleront normalement. Certains véhicules autorisés à rouler dans la zone devront le faire à 5 km/h.

Des exceptions

Il existe ainsi des exceptions pour les services d’urgence, d’intervention, de secours et de services publics, transports de fonds, convois funéraires, ainsi que, sur justificatif, pour les riverains, non-résidents disposant d'une facture comme l'achat d'un encombrant, personnes à mobilité réduite, personnels de santé, livreurs, artisans, véhicules en auto-partage, taxis, VTC ou clients d'hôtels... Dans ces cas-là, ils devront tous rouler à 5 km/h.

Des mesures sur le bruit, la pollution, ainsi que des enquêtes seront à nouveau menées pour réaliser un bilan à la fin de ces expérimentations. Comme nous l'écrivions dès le 12 octobre, il sera difficile de revenir en arrière (lire ici).