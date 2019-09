Piétonisation à Lyon : la carte pour tout comprendre

La piétonisation de la Presqu’Île de Lyon démarre ce samedi, Lyon Capitale vous dévoile sa carte pour tout comprendre.

C’est ce samedi que débute l’expérimentation de la piétonisation de la Presqu’Île lyonnaise. Concrètement, c’est une bonne moitié de la Presqu’Île qui est donc 100 % piétonne aujourd’hui, a l’exception du quartier Grolée, des rues de Brest et Édouard Herriot ainsi que de quelques rues côté Saône. Si des exceptions ont été mises en place, notamment pour les riverains et détenteurs de garages, les livreurs ou les taxis par exemple, très peu de voitures devraient circuler dans la zone. Pour rappel, deux autres expérimentations du même type auront lieu les 12 et 25 octobre prochains.

Carte de la piétonnisation de la Presqu’île de Lyon by JustinB17 on Scribd