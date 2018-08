Pierre-Bénite : Un incendie ravage un entrepôt

Jeudi à 9h30, un incendie s’est déclaré à Pierre-Bénite dans un entrepôt de la société Vitral. Aucune personne n’était présente au moment des faits.

Ce matin, le réveil a été plus brutal que d’habitude pour les habitants de la rue d’Yvours à Pierre-Bénite. Aux alentours de 9h30, un incendie s’est déclaré au 120 de la rue, dans un entrepôt de l’entreprise Vitral spécialisée dans la miroiterie, la verrerie et la menuiserie. Une immense colonne de fumée se dégageait dans le ciel Pierre-Bénitais et le Centre Opérationnel des Sapeurs-pompiers a immédiatement été prévenu. Au total, une cinquantaine de pompiers, dix-sept véhicules, une grande échelle et un poste de commandement ont été déployés, relate Le Progrès. Personne n’était présent sur les lieux du sinistre au moment de l’intervention des secours. A cette heure, la cause de l’incendie est encore inconnue. Une chose est sûre, l’entrepôt n’était pas classé comme un bâtiment à risques.