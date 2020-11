Pic de pollution à Lyon ce lundi, et ça ne va pas s'améliorer

Lyon est pollué ce lundi. La qualité de l'air est très mauvaise dans l'agglomération. Et cela ne va pas s'arranger ces prochaines heures.

Des collines de la Croix-Rousse ou de Fourvière, impossible d'apercevoir les tours de la Part-Dieu ce lundi matin. Et pour cause, un épisode de pollution aux particules fines est en cours dans le bassin lyonnais-Nord Isère.

La qualité de l'air est mauvaise à Lyon de lundi. Le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 93 pour la qualité de l'air sur son échelle allant de 0 (très bonne qualité de l'air) à 100 (très mauvaise qualité de l'air).

Cela ne va pas s'arranger mardi

Cela faisait des semaines que Lyon n'avait pas eu un indice aussi mauvais. Mardi, pas d'amélioration, un indice de 92 est prévu.

"Lundi 23 et mardi 24, le temps devrait encore rester ensoleillé et stable. L’accumulation des polluants se fera plus importante. La qualité de l’air devrait rester moyenne à médiocre sur la plupart des agglomérations. Elle devrait même être mauvaise sur une large partie du couloir rhodanien", souligne le laboratoire.

A Lyon, le préfet a pour le moment déclenché le niveau information/recommandation. Aucune mesure n’est contraignante à ce stade.