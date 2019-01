Photos, vidéos, stories… Le (nouveau) langage des jeunes

Que font les ados sur les réseaux sociaux ? Ils discutent, bien sûr, mais aussi se mettent en scène, se prennent en photo, se filment... et postent le tout à l’intention de leurs “amis”. D’où leur vient ce besoin de s’afficher ? Quels sont les risques et comment les aider à se préserver ?

1,8 million… C’est le nombre de photos publiées chaque jour sur les réseaux sociaux. Certaines applications sont même spécialisées dans le partage d’images et/ou de vidéos. C’est le cas de Snapchat, plébiscitée par les jeunes, qui permet d’envoyer des photos éphémères. Enfin, en théorie. Car il suffit que celui qui la reçoit fasse une capture d’écran (screen shot) pour que la photo soit à sa merci : il peut la garder… et la diffuser. Snapchat permet aussi d’envoyer des vidéos et des stories, autrement dit un ensemble de photos visibles par tout le monde pendant vingt-quatre heures. Instagram, c’est l’application des belles photos. Évidemment, sur “l’Insta” d’un adolescent, on trouve davantage d’images de lui que de paysages… Tik Tok (ex-Musical.ly) permet de se filmer en karaoké en faisant des petites chorégraphies ou des sketchs, généralement humoristiques. Les adolescents ont l’embarras du choix et n’hésitent pas à cumuler les supports.