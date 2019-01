Perturbations sur la ligne de métro B lundi et mardi soirs

Les travaux pour l'automatisation de ligne se poursuivent, les rames du métro B lyonnais s'arrêteront vers 21h30 lundi et mardi, alors que des bus relais prendront la relève.

Il faudra rentrer tôt à la maison, ou partir vite en soirée lundi et mardi soirs, pour les usagers de la ligne B. Les rames s'arrêteront de circuler plus tôt que d'habitude, pour permettre la tenue de travaux sur les voies dans le cadres de l'automatisation de la ligne. Les derniers départs sont prévus à 21h15, de Charpennes, et 21h25 d'Oullins. "Des Bus relais desserviront les stations situées entre Charpennes et Gare d'Oullins, toutes les 10 minutes", précisent les TCL par voie de communiqué. Premier départ à 21h18 de Charpennes, dernier à 00h18. A Oullins, le premier départ de navette est prévu à 21h32, le dernier à 00h12. Bis repetita la semaie suivant avec la poursuite des travaux. A noter que le funiculaire Saint-Just est toujours à l'arrêt, pour permettre des travaux de rénovation, suppléé par des navettes relais.