Perte d'étoile Michelin- Marc Veyrat : "incompréhension totale et injuste"

Le chef haut-savoyard à l'éternel chapeau noir vient de perdre sa troisième étoile. Réactions du chef "paysan".

Tremblement de terre à Manigod, dans le massif des Aravis : 1 disparu. Le chef cuisinier Marc Veyrat a confirmé officiellement avoir perdu sa troisième étoile pour sa Maison des Bois, à Manigod, en Haute-Savoie. Dans un communiqué, Marc Veyrat se dit"terriblement déçu" et "dans l’incompréhension totale et injuste" de cette destitution de la 3e étoile du Guide Michelin. Le "cuisinier paysan" comme il se définit lui-même explique rester "combatif ". Et d'ajouter, " je continuerai quoi qu’il arrive, chaque jour, à faire rayonner La Maison des Bois".