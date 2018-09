"Pendez les blancs" : Gérard Collomb demande le retrait d'un clip de rap

Suite à la diffusion d'un clip de rap intitulé "PLB" pour "Pendez les blancs", le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a demandé son retrait.

Posté le 17 septembre sur YouTube, un clip de rap de Nick Conrad intitulé "PLB" pour "Pendez les blancs" a suscité l'indignation de la classe politique ce mercredi 26 septembre. Les paroles ont été largement reprises sur les réseaux sociaux : "Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer le temps divertir les enfants noirs de tout âge petits et grands.". La LICRA a indiqué avoir saisi la justice tandis que Gérard Collomb a réagi sur Twitter : "Je condamne sans réserve ces propos abjects et ces attaques ignominieuses. Mes services œuvrent au retrait sans délai des contenus diffusés. Il appartiendra à l'autorité judiciaire de donner les suites appropriées à ces odieux appels à la haine". Entre temps, YouTube a supprimé la vidéo qui ne comptabilisait qu'un millier de vues avant la polémique. Depuis des republications de la vidéo tournent sur les réseaux sociaux portées par la médiatisation de cette affaire.