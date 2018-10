Pédophilie, François Ozon termine un film inspiré de l'affaire Preynat

Le réalisateur François Ozon termine actuellement un film inspiré des victimes de l'affaire Preynat, intitulé "Grâce à Dieu".

Une grande discrétion entourait la réalisation du prochain film de François Ozon, connu sous le nom de code Alexandre. Selon nos confrères du Progrès, ce long métrage s'intitulera "Grâce à Dieu", et s'inspire de l'histoire des victimes de pédophile au sein de l'église, notamment de l'affaire lyonnaise du Père Preynat. Selon le synopsis, le film sera : "le portrait de 3 hommes d’aujourd’hui, Alexandre, François et Gilles. La quarantaine, âge des remises en causes et des interrogations masculines. Les trois hommes, amis d’enfance, Alexandre le catholique, François le baroudeur et Gilles l’écorché vif, vont se croiser, confronter leurs expériences personnelles et remettre en question leur vie de couple, familiale et professionnelle". François Ozon a choisi de prendre le point de vue des victimes, s'inspirant de la création de l'association La parole libérée. Le film a été tourné en partie en Belgique et au Luxembourg pour pouvoir réaliser des plans à l'intérieur des églises. Grâce à Dieu sortira le 20 février 2019, avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet et Swann Arlaud.