Depuis plusieurs mois, renouveler ou obtenir un titre d’identité relève du parcours du combattant. En France le délais moyen pour obtenir un passeport ou une carte d’identité est de près de trois mois et la ville de Lyon n’y échappe. L’État est la municipalité se mobilisent pour faire baisser ce délai.

Véritable casse tête pour de nombreux français depuis plusieurs mois, en raison de délais très longs, le renouvellement des titres d’identité devrait bientôt être facilité à Lyon. Dans le cadre du plan d’urgence national de 10 millions d’euros mis en place par l’État pour permettre aux villes d'embaucher des contractuels et d'ouvrir davantage de créneaux de rendez-vous, la municipalité a ouvert mercredi 15 juin un centre temporaire dédié au dépôt des demandes.

Composé de dix guichets, ce centre installé dans une annexe de l’Hôtel de ville a pour but de réduire les délais en matière de délivrance des pièces d’identité et passeport. L'obtention d'un titre d'identité se fait en deux temps. La prise d'un rendez-vous à la mairie qui va récupérer les justificatifs nécessaires et les empreintes. Vient ensuite l'instruction du dossier à la préfecture et la fabrication du titre. Le délai est actuellement de 25 jours, indiquait il y a quelques semaines le cabinet de Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, à l’AFP.

Faire baisser les délais

Obtenir un rendez-vous à la mairie est en revanche très compliqué, actuellement il faut compter en moyenne près de trois mois au niveau national. Le plan d’urgence auquel participe la ville de Lyon, avec l'ouverture de ce centre temporaire, doit permettre de réduire ce délai de plusieurs semaines. Du côté de la préfecture du Rhône on précise que celui-ci est accessible à tout le monde et pas seulement les habitants de la ville de Lyon. La prise de rendez-vous en ligne s'effectue ici, sur le site de la ville.

Plusieurs facteurs expliquent la hausse actuelle des demandes de titre d’identité et le goulet d'étranglement qui en résulte. La période estival et les besoins de titre d’identité pour les départs en vacances, les examens de fin d’année et le Covid. Fin mai, l’AFP relevait que depuis l'été 2021, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) constate une augmentation des demandes liée à la levée des restrictions sanitaires sur les déplacements et au rattrapage des demandes non effectuées en 2020 et 2021, avec des Français qui ont retrouvé l'envie de passer les frontières. À cela s’ajouterait aussi, selon Marléne Schiappa, "l'engouement vis-à-vis de la nouvelle carte d'identité au format — carte de crédit —, plus sécurisée et plus pratique".

Voyager avec titre d'identité expiré c'est parfois possible

Si vous devez voyager et que tous vos titres d’identité sont périmés, plusieurs options peuvent peut-être sauver vos vacances. Certains pays de l’UE comme la Croatie, la Grèce, la Hongrie et l’Italie tolèrent le fait de voyager avec un document expiré. Aussi, les personnes de nationalité française partant à l’étranger pendant moins de trois mois, peuvent voyager avec un passeport expiré à certaines conditions : le pays de destination doit avoir ratifié l’Accord européen sur le régime de la circulation et le passeport ne doit pas être périmé depuis plus de cinq années. À la place de votre passeport, il faut présenter une carte nationale d’identité en cours de validité.