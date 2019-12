Passage en 2020 : les métros fonctionnent toute la nuit à Lyon

Les quatre métros lyonnais, ainsi que les deux funiculaires, vont fonctionner toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Sans interruption. Les Lyonnais vont pouvoir rentrer tard, et en transport, de leurs fêtes.

Vous avez prévu de fêter la nouvelle année et vous ne savez pas comment rentrer ? Les métros lyonnais circuleront toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et sans interruption. Comme les funiculaires.

Comme nous vous le révélions dès mi-novembre, les Lyonnais pourront ainsi profiter des métros A, B, C et D mais aussi des funiculaires F1 et F2 toute la nuit.

Par ailleurs, les bus Pleine Lune voient leur fréquence doublée pour cette nuit particulière. Les parcs-relais connectés au réseau de métro lyonnais resteront quant à eux ouverts sans interruption toute la nuit.