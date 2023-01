Pas plus de 8°c et des rafales de vent à 65 km/h ce lundi à Lyon

La baisse des températures se poursuit ce lundi 16 janvier à Lyon alors que le vent devrait souffler fort entre Rhône et Saône.

Le temps devrait être particulièrement agité ce lundi 16 janvier à Lyon, avec le passage d’une perturbation pluvieuse et d’un fort coup de vent. Dans la matinée, les rafales de vent pourront atteindre 65 km/h, avant de baisser en intensité dans l’après-midi. Le département du Rhône est placé en vigilance jaune par Météo France.

Les averses devraient également rythmer la journée des Lyonnais ce lundi, en revanche les cumuls de pluie seront assez faibles. Le ciel sera quant à lui globalement couvert alors que les températures commencent à baisser en ce début de semaine. Ce matin comptez entre 5°c à 8 heures et 7°c à midi. Dans l’après-midi autour de 8°c et enfin dans la soirée entre 7°c et 3°c peu avant minuit.