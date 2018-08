Pas de trains mais des cars entre Lyon et Saint-Étienne

Du 14 au 19 août, les usagers devront faire preuve d’imagination ou se contenter des services mis à leur disposition pour se déplacer entre Saint-Étienne et Lyon.

Alors que les lignes ferroviaires sont suspendues entre Saint-Étienne et Lyon cette semaine, comment faire pour assurer les différents trajets ? C’est la question que se posent les usagers. Le 3 août dernier, la SNCF avait prévenu les voyageurs que les lignes de TER entre Lyon-Perrache, Lyon-Part-Dieu et Saint-Etienne-Chateaucreux seraient suspendues du 13 au 19 août. La campagne de travaux et de modernisation menée par SNCF réseau se concentrera sur les gares de Givors-Ville et Saint-Etienne-Terrenoire. Un réseau de cars disponible sur le site TER a été mis en place pour assurer les correspondances. Pour toutes questions supplémentaires, il est possible de se rendre sur le site des questions/réponses TER. Les solutions de covoiturage comme BlaBlaCar sont également disponibles pour assurer les différents trajets.