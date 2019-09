Pas de métro D à Lyon ce lundi : quelles alternatives utiliser ?

La ligne de métro D est touchée par une panne informatique ce lundi 2 septembre à Lyon. Quelles sont les alternatives possibles pour effectuer ses déplacements ?

Suite à une importante panne informatique, la ligne de métro D de Lyon ne circule pas ce lundi matin. Les équipes de Keolis travaillent activement pour régler cet incident dans la matinée. Plusieurs salariés sont présents aux abords des stations pour aider les voyageurs à trouver des alternatives.

En attendant, des bus relais sont mis en place sur plusieurs tronçons : entre Gare de Vaise et Gorge de Loup, entre Gorge de Loup et Vieux Lyon, entre Gorge de Loup et Saxe Gambetta, entre Saxe Gambetta et Grange Blanche et enfin entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux. Ces bus ne peuvent néanmoins pas absorber l'ensemble de la fréquentation de la ligne, les usagers peuvent donc se reporter sur d'autres trajets en fonction de leurs habitudes. Des fiches PDF sont proposées sur le site TCL pour découvrir quelles autres lignes TCL choisir selon son point de départ et d'arrivée (voir ici pour consulter l'ensemble des lignes).

Enfin, pour ceux qui sont déjà équipés, il est possible de se reporter sur le vélo. Pour les autres, même si elles sont prises d'assaut ce lundi matin, les stations Vélo'v sont également une alternative possible.