Pagaille à la gare Lyon Part-Dieu à cause d'un problème d'aiguillage

Suite à un problème d'aiguillage à la gare Lyon Part-Dieu, plusieurs trains sont impactés ce mercredi matin.

Suite à un problème important d'aiguillage à l'entrée de la gare Lyon Part-Dieu, plusieurs trains sont envoyés vers la gare de Perrache. De nombreux trains sont impactés depuis 8 heures et ne peuvent rejoindre ou partir de la Part-Dieu. Les lignes Lyon Saint-Etienne, Lyon-Grenoble et Lyon-Valence sont les plus touchées.

Les voyageurs sont envoyés vers d'autres gares. Si vous avez un trajet en train de prévu ce matin, il pourrait être fortement perturbé. On ignore pour l'instant quand ce problème va être résolu.