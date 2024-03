Ouverture des candidatures pour le Tremplin Musilac

Les candidatures pour la 3e édition du Tremplin Musilac sont désormais ouvertes. Elles permettront à 20 groupes de performer en ouverture de la scène Korner du festival, du 10 au 13 juillet 2024, à Aix-les-Bains.

Ils doivent être basés en région Auvergne-Rhône-Alpes et avoir plus de 18 ans. Dans ce cas, ils ont jusqu'au 7 avril pour soumettre leur dossier. 20 groupes seulement seront pré-sélectionnés pour l'étape suivante : l'ouverture des votes par le public du 15 au 30 avril.

Par la suite, le 15 mai, un jury composé de "professionnels du secteur" votera pour leurs huit groupes favoris. Les lauréats sont ceux qui récolteront le plus de points. Ils auront finalement chacun l'opportunité de jouer sur scène lors du festival Musilac.

18 mois d'accompagnement par le Ninkasi Musik Lab à gagner

Musilac renouvelle son partenariat avec le Ninkasi Music Lab pour la deuxième fois consécutive. Par conséquent, un des groupes bénéficiera d'un accompagnement de 18 mois : deux journées professionnelles théoriques, étapes de diffusion, résidence coachée de deux journées, ateliers professionnalisant tournés vers les compétences de gestion et le partage d’expériences, formation et sessions individualisées en fonction des besoins de chaque artiste. Un second groupe aura la possibilité d'assister à la formation de deux jours.

Les grands gagnants seront jugés à l'issue de leur prestation durant le festival, du 10 au 13 juillet prochain à Aix-les-Bains.

Informations pratiques. Candidature sur le site internet de Musilac : jusqu'au 7 avril.