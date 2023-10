Oullins : elle tombe sur deux hommes dans sa voiture en pleine nuit

Une femme est tombée nez-à-nez avec deux personnes dans sa voiture à Oullins.

Le 29 septembre, une femme se rend dans un parking d'Oullins aux alentours d'une heure du matin pour récupérer son véhicule. Alors qu'elle s'approche de sa voiture, elle tombe nez-à-nez avec deux hommes installés à l'intérieur et ayant brisé la vitre avant côté conducteur.

Présentés ce mardi au parquet

Elle s'est alors éloigné et a fait appel au 17, tandis que les deux individus en ont profité pour prendre la fuite. Quelques minutes plus tard, les deux suspects ont été contrôles par les policiers et possédaient sur eux des objets appartenant à la victime.

Agés de 22 et 31 ans, les deux hommes se sont avérés être sans domicile fixe. La victime a déposé plainte et les suspects ont reconnu en garde à vue avoir brisé la vitre pour dormir dans la voiture. Ils niaient toutefois tout vol.

Ils ont été placés en détention provisoire et seront présenté au parquet ce mardi en vue d'une comparution immédiate.