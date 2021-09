Ouigo annonce une ligne Lyon-Paris plus lente et moins chère

Au printemps 2022, les voyageurs pourront bénéficier d'une nouvelle offre Ouigo : des billet moins cher pour des trains à "vitesse classique", avec de nouvelles destinations.

Une nouvelle ligne de train va ouvrir entre Paris-Bercy et Lyon-Perrache, en 2022. Avec deux trajets par jour, elle desservira Villeneuve-Saint-Georges, Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon. Il faudra entre 4h45 et 5h15 pour parcourir la ligne de bout en bout. Cette nouvelle offre est lancée par Ouigo avec pour objectif de "cibler les Français qui ne peuvent anticiper leur voyage ou qui souhaitent voyager en prenant leur temps", avec des prix encore plus low-cost.

Les billets pourront être achetés en ligne uniquement, à partir de 10 euros et jusqu'à 30 euros, avec l'ouverture des réservations 45 jours avant le jour du départ. Un service de restauration sera présent à bord.