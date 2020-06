Où trouver notre hors série "Escapades autour de Lyon et en région" ?

Cette année, les vacances seront sans doute très locales et nous serons nombreux à redécouvrir notre région. À cette occasion, Lyon Capitale a réalisé un hors-série "Escapades autour de Lyon et en région" disponible dans près de 150 points de vente.

A vélo, ou à pieds, il est temps de redécouvrir Lyon et plus largement la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'été 2020 sera résolument à part et nos vacances seront certainement très locales. Ainsi, la rédaction de Lyon Capitale vous a préparé un hors-série "Escapades autour de Lyon et en région" pour vous proposer des idées si nombreuses qu'il vous faudra sans doute plus d'un été pour toutes les découvrir.

Ce numéro spécial est en vente dans les points ci-dessous.