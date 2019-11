Où sont les radars tourelles autour de Lyon ?

Deux radars tourelles sont déjà installés dans le département du Rhône. Où sont ces radars de nouvelle génération capables de repérer de nombreuses infractions ?

Autour de 200 radars tourelles ont déjà été installés en France dans la moitié des départements. 10 nouvelles cabines sont posées chaque semaine et le gouvernement continue de déployer ces radars nouvelle génération. En 2020, 800 radars tourelles seraient déjà prévus.

Pour certains, il ferait passer les anciens radars pour "des gadgets", puisqu'ils sont techniquement capables de repérer de nombreuses infractions : repérer la vitesse de 32 véhicules en même temps, vérifier les distances de sécurité, les feux rouges non respectés, les ceintures non bouclées, l'utilisation du téléphone au volant ou surveiller un passage à niveau... À l'origine, des radars leurres devaient être installés, mais le projet a été abandonné, toutes les tourelles devraient être opérationnelles dès leur installation.

Autour de Lyon, deux radars de ce type sont déjà actifs. On en retrouve ainsi deux à Civrieux-d'Azergues sur la D385 qui surveillent le franchissement du passage à niveau au feu rouge clignotant et les excès de vitesse (supérieur à 80 km/h). L'autre est prévu à Saint-Romain-de-Popey, le long de la nationale 7 et flashera les véhicules qui roulent au-delà de 70 km/h.

D'autres pourraient être installés dans le département en fonction des projets ou pour remplacer des radars classiques détruits.