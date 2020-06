Orages violents à Lyon ce 12 juin : le Rhône en alerte jaune

Météo France vient de placer le département du Rhône en vigilance jaune "orage". Ils pourraient arriver dès cet après-midi du 12 juin.

Attention aux orages ce 12 juin, dans la métropole de Lyon et le Rhône. Météo France vient de placer le département en vigilance jaune à cause de phénomènes météorologiques qui pourraient être violents. L'alerte débute à 14 heures, pour s'achever à minuit.

Selon Météo France, le vent du sud devrait commencer à souffler de plus en plus fort en début d'après-midi, avec des rafales jusqu'à 70 km/h en fin de journée et l'arrivée de la pluie et des orages. Les personnes à l'extérieur sont invitées à rester prudentes.