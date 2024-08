Orages : la vigilance orange étendue à trois nouveaux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes

Le Rhône, l'Ain et l'Isère s'ajoutent aux cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes déjà placés en vigilance orange pour risques d'orages.

Météo France a étendu la vigilance orange aux orages à trois nouveaux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes mardi 13 août. En plus de l'Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal, le Rhône, l'Isère et l'Ain sont également concernés par cette vigilance qui débutera à partir de 14 h.

"Dans les départements placés en vigilance orange 'orages', des orages forts, accompagnés d'intenses précipitations, de grêle, de bourrasques, d'une activité électrique importante, sont prévus. Les cumuls de pluie seront de l'ordre de 30 à 50 mm en une heure, de 60 à 80 mm sur l'épisode, ponctuellement", indique ainsi Météo France.