Les prévisions de Bison futé pour le week-end du 15 août en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce week-end prolongé du 15 août sera chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, notamment vendredi, samedi et dimanche.

Alors que le week-end de l'Assomption approche, Bison futé a dévoilé ses prévision pour les journées du mercredi 14 au dimanche 19 août. Mercredi et jeudi, la région Auvergne-Rhône-Alpes en placée sous le drapeau vert dans le sens des départs comme celui des retours, Bison futé ne prévoyant pas de difficultés particulières.

Vendredi 16 août en revanche, le drapeau rouge est hissé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes uniquement dans le sens des retours alors que les conditions de circulation seront bonnes dans le sens des départs. Il est ainsi conseillé d'éviter l'autoroute A7 entre Orange et Lyon de 16 h à 20 h, des ralentissements sont également attendus sur l'A6.

Samedi 17 août, Bison futé hisse le drapeau orange sur la région dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. "Des difficultés pourraient apparaître sur les autoroutes traversant la vallée du Rhône", dans le sens des départs indique Bison futé. Dans le sens des retours, il est conseiller d'éviter l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 16 h à 18 h, et entre Orange et Lyon, de 12 h à 22 h.

Enfin dimanche 18 août, le drapeau orange est hissé dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes et rouge dans le sens des retours. Dans le sens des départs, évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16 h à 18 h, et dans le sens des retours, évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 12 h à 14 h, et entre Orange et Lyon, de 13 h à 23 h.