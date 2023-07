Depuis ce matin des orages circulent sur le nord de l’Auvergne. Ils se développent sur une ligne passant par la Haute-Loire, l'est Puy-de-Dôme, puis remontant sur Loire et vers le nord Rhône, nord-ouest Ain.

Les orages pourraient être localement forts avec de la grêle, de fortes rafales de vent et de fortes pluie. Les départements en vigilance orange (Ain, Loire, Haute-Loire, Rhône et Puy-de-Dôme) pourraient être concernés par des cumuls élevés en peu de temps, de l'ordre de 20 à 60 mm de pluie en quelques heures.

Ces orages peuvent être violents et accompagnés de grêle, de rafales de vent de 80 à 100km/h, pendant plusieurs heures.

En soirée, l'axe orageux devient plus mobile et se décale vers l'est, il se dissipera peu à peu pendant la nuit de samedi à dimanche.

