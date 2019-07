Orages à Lyon : une carte pour voir les impacts de foudre en temps réel

Après la canicule, place aux orages sur l'agglomération de Lyon. Un outil permet de visualiser les impacts de foudre en temps réel sur une carte.

Dès ce vendredi soir, les orages devraient éclater au-dessus de l'agglomération de Lyon et continuer samedi matin. Des chutes de grêles sont "probables" selon Météo France. Le week-end devrait rester majoritairement pluvieux dans tous les cas.

Après une semaine de canicule et de pic de pollution, ces orages vont permettre de revenir à des températures plus supportables, avec une maximale à 23 degrés samedi comme dimanche.

La carte communautaire et participative Blitzortung permet de découvrir les impacts de foudre quasiment en temps réel à travers le monde. Il s'agit d'un réseau privé de stations permettant de détecter les décharges électromagnétiques des orages. Ce vendredi et ce samedi, cette carte devrait être particulièrement intéressante à regarder pour l'agglomération de Lyon, avec un effet quasi hypnotisant. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de rejoindre le projet et de participer au déploiement des capteurs pour améliorer la précision du système (voir ici, en anglais).

La carte Blitzortung est disponible en cliquant sur ce lien.