Orages à Lyon : chutes d'arbres, 230 interventions des pompiers du Rhône jeudi soir

Les orages ont été parfois violents à Lyon et dans le Rhône jeudi soir. Les pompiers sont intervenus à plus de 200 reprises dans le département. Notamment pour des chutes d'arbres.

"Plus de 230 interventions réalisées jeudi 12 août en fin de journée et durant la nuit par les sapeurs-pompiers du Rhône suite aux intempéries : essentiellement chutes d’arbres et objets divers. Au plus fort des opérations 120 pompiers engagés sur le terrain", précisent les pompiers du Rhône.



Des orages qui ont aussi des conséquences sur le trafic ferroviaire. La circulation des TER est très perturbée ce vendredi matin autour de Lyon après les orages de jeudi soir dans la région. L'axe Lyon-Roanne-Clermont est par exemple fermé jusqu'à 9h.

"Le trafic reste très perturbé du fait des intempéries d’hier. La circulation a repris sur plusieurs axes mais des suppressions subsistent car les TER réalisent des allers-retours, la suppression d’un aller entraîne la suppression du retour", indique ce vendredi matin, à 7h, la SNCF.

