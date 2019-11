OL-Benfica : quatre supporters arrêtés pour utilisation de fumigènes

Trois vont être présentés au parquet ce jeudi tandis qu'un dernier a fait l'objet d'un rappel à la loi.

Trois personnes vont être présentées au parquet ce jeudi en vue de la notification d’une CRPC. Ils avaient été placés en garde à vue pour utilisation d’un engin pyrotechnique lors de la rencontre qui a opposé Lyon et Benfica mardi soir au Parc OL (3-1). Les trois suspects, qui ont reconnu les faits, sont âgés de 19, 24 et 46 ans. Un quatrième âgé de 18 ans et demeurant dans l’Isère s’est vu notifier un rappel à la loi. Il avait été placé en garde à vue pour jet de projectile sur une aire de jeu pendant une rencontre sportive.