À moins d'être un abonné ou un fidèle de l'OL, il sera bien difficile d'avoir des places pour le grand match de la saison au Grand Stade de l'OL le 19 février prochain et ainsi voir les hommes de Bruno Génésio défier l'armada catalane emmenée par Lionel Messi.

Jean-Michel Aulas a choisi de donner clairement la priorité aux plus fidèles suiveurs de son club pour le 1/8e de finale de ligue des champions entre son club et le FC Barcelone. Si bien qu'il faut être abonné à l'année ou avoir acheté un pack pour les 3 premiers matchs de ligue des champions pour espérer obtenir une place à glisser ce soir sous le sapin, comme le détaille notre site 100 % OL, olympique-et-lyonnais.com. Actuellement et jusqu'au 10 janvier, seuls les abonnés peuvent acquérir des places. Ensuite, viendra le tour des membres du programme de fidélité MyOL (à condition qu'ils aient activé leur carte avant le tirage au sort…) et ce n'est qu'ensuite, si les 60 000 places n'ont pas encore trouvé preneur, que le grand public pourra tenter d'en obtenir.

Leur dernière confrontation à Lyon remonte à 2009 et avait eu lieu à Gerland. Lionel Messi (en photo) était déjà là, mais c'est Thierry Henry qui avait répondu au but sur coup-franc de Juninho et permis aux catalans d'égaliser et de repartir avec un match nul (1-1).