Hubert de Boisse élu à la tête du barreau de Lyon

Hubert de Boisse et Florence Wischer ont été élus bâtonnier et vice-bâtonnière de Lyon; (@NC)

Pour sa deuxième candidature, l'avocat d'affaires Hubert de Boisse a été élu bâtonnier de Lyon pour le mandat 2026-2027.

Sans surprise en l'absence d'adversaires, Hubert de Boisse et Florence Wischer ont été élus bâtonnier et vice-bâtonnière de Lyon mardi 17 juin. Le tandem, qui candidatait pour la deuxième fois après avoir échoué face à Marie-Josèphe Laurent et Jean-François Barre fin 2021, a recueilli 1791 voix.

Le taux de participation s'élève ainsi à 41,24 %, contre 60,6 % lors du dernier scrutin au cours duquel deux binômes s'affrontaient. 521 votes blancs ont été enregistrés. "C'est une grande émotion" a confié Hubert de Boisse lors de sa prise de parole, se disant "heureux d'avoir mobilisé malgré une candidature unique".

Le binôme prendra la suite d'Alban Pousset-Bougère et Sara Kebir à l'issue d'une période de delphinat de six mois. "Nous sommes dans une phase charnière pour le barreau de Lyon et pour la profession d'avocat, on est élus dans l'époque de l'IA, de l'amoindrissement de l'attractivité du métier, celle d'un service public de la justice très dégradé. Notre projet, c'est de coopérer, de faire travailler les gens ensemble pour répondre à ces défis", a indiqué Hubert de Boisse.