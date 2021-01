Nuits de la lecture : rencontre avec l'auteur de BD Nicolas Wild ce samedi à Villeurbanne

La Maison du livre de Villeurbanne organise ce samedi 23 janvier une rencontre avec l'auteur de BD Nicolas Wild, dans le cadre de la 5e édition des Nuits de la Lecture.

Du 21 au 24 janvier prochain se tiendra les Nuits de la Lecture. Chaque année, ce rendez-vous culturel du ministère de la Culture a pour objectif de démocratiser la lecture et d'en faire découvrir les plaisirs. Pour cette cinquième édition, le thème s'intitule "Relire le monde". A Villeurbanne, la Maison du livre, de l'image et du son propose ce samedi 23 janvier après-midi une rencontre avec l'auteur de BD Nicolas Wild. Spécialisé dans le reportage aux quatre coins du globe, il vous fera découvrir sa dernière parution, "Mondo Disco. On lui doit également les BD intitulées "Kaboul Disco". Avec un regard et un dessin en apparence naïfs, l'auteur a le don de raconter avec brio des sujets complexes. L'artiste réalisera pour l'occasion une œuvre sur les vitres de la bibliothèque... La journée sera dédiée à la découverte de la BD numérique, avec des ateliers de réalisation de BD sur tablette le matin et un salon de lecture l'après-midi.