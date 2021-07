Nuits de Fourvière à Lyon : Pomme, de retour au Grand Théâtre

(Photo by Alain JOCARD / AFP)

Née à Décines-Charpieu, l'artiste revient à Lyon pour un concert dans le cadre des Nuits de Fourvière. Mardi 27 et mercredi 28 juillet, la chanteuse donnera deux représentations.

L'auteure, compositrice, interprète et musicienne a grandi dans la métropole, à Caluire-et-Cuire. C'est à Lyon qu'elle fait son lycée ses premiers concerts. Auto harpe, guitare et violoncelle - entre autres -, Pomme multiplie les instruments, qu'elle accompagne de paroles mélancoliques. Les 27 et 28 juillet, elle donnera deux concerts au Grand Théâtre, pour les Nuits de Fourvière.

En 2020, la chanteuse avait offert un concert aux milliers de places vides du Grand théâtre antique, seule interprète présente au festival. Retransmise sur Arte, l'unique représentation avait fait suite à l'annulation des Nuits de Fourvière en raison de la crise sanitaire.

Sacrée artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique en 2021, Pomme a deux albums à son actif et plusieurs cordes à son arc. Les Failles est paru en février 2020. À 24 ans, la chanteuse est engagée pour les droits des personnes LGBTI, elle-même ouvertement homosexuelle, et pour l'environnement. En février 2020, elle avait d'ailleurs soutenu la liste EELV de Caluire-et-Cuire en prévision des élections municipales.

Le groupe d'indie pop israélien Lola Marsh ouvrira la soirée mardi 27 juillet. Mercredi, l'artiste November Ultra sera en charge de la première partie.

Des places sont encore disponibles pour les deux concerts de mardi 27 juillet et mercredi 28 juillet, ici.