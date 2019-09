Nuisances à Lyon : vidéo-verbalisation dès samedi prochain en Presqu'île ?

En urgence, mairie, préfecture et métropole se sont réunis vendredi soir pour proposer des mesures pour mettre fin aux nuisances la nuit en Presqu'île. La vidéo-verbalisation pourrait notamment être expérimentée dès le week-end prochain.

Les nuisances nocturnes se multiplient ces dernières semaines dans le centre-ville de Lyon, notamment à cause de rodéos urbains. L'exaspération des habitants, notamment rue Edouard Herriot, est croissante et cela a dégénéré le week-end dernier. Un habitant excédé a jeté des projectiles sur des conducteurs. En représailles, des individus sont rentrés dans un immeuble en menaçant les habitants. Quatre personnes viennent d'être arrêtées (lire ici).

Des mesures d'urgences ont été prises, après une réunion vendredi notamment entre mairie de Lyon, maires d'arrondissement, préfecture, métropole et les associations d'habitants.

Délibération de la vidéo-surveillance lundi au conseil municipal

La mesure phare est l'expérimentation, sur un an, de la vidéo-verbalisation des infractions au code de la route dans le cadre de la sécurité routière dans le secteur. Le maire proposera cette expérimentation lundi au conseil municipal. Si le conseil municipal vote favorablement cette délibération, elle pourrait être opérationnelle dès le week-end prochain, selon la mairie de Lyon.

Elle devrait permettre la verbalisation des contrevenants sur les heures les plus critiques, tout particulièrement entre minuit et 4h du matin.

Mise en place de nouveaux équipages de police

"Le Maire a annoncé aussi que des systèmes amovibles de barrage, du même type de ceux utilisés le 14 juillet en prévention contre des actions terroristes, seront installés les nuits du vendredi et du samedi", explique également la mairie de Lyon dans un communiqué.

"Parmi les autres mesures prises pour lutter contre ce fléau, La Préfète déléguée à la Défense et à la Sécurité a annoncé le renforcement de contrôles relatifs à la circulation des véhicules depuis le début du mois de septembre et la mise place immédiate de nouveaux équipages affectés à la surveillance du périmètre de la presqu’île Nord, les nuits des vendredis et samedis", ajoute la mairie de Lyon.