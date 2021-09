Nouvelle journée de manifestations contre le pass sanitaire ce samedi à Lyon

Pour le 8e week-end consécutif, les opposants au pass sanitaire vont se réunir ce samedi 4 septembre dans les rues de Lyon pour protester contre le dispositif adopté par le gouvernement.

À l’instar des sept week-ends précédents, ce samedi va être marqué par les manifestations des opposants au pass sanitaire ou à la vaccination obligatoire. Deux rassemblements différents sont prévus dans les rues de la ville et tous les deux ont été déclarés auprès des services de la Préfecture, ce qui n’a pas toujours été le cas ces dernières semaines.

Un premier rendez-vous "pacifique", déclaré par le collectif Corona folie, est prévu à 14 heures place de la Croix-Rousse. Les manifestants déambuleront depuis le 4e arrondissement jusqu’au métro Charpennes, à Villeurbanne, en empruntant la montée de la Boucle. En cette période de rentrée, Corona folie, notamment, joue la carte des enfants, en exigeant "la fin du protocole sanitaire scolaire" et dénonce le projet, "injustifié", "d’effectuer des sorties scolaires aux "vaccinodromes"".

Ce samedi, ce groupe devrait être rejoint par un certain nombre de personnels médicaux à l’appel du groupe Soignants résistants 69, qui a lui aussi déclaré cette manifestation. Le samedi 28 août, des soignants s’étaient déjà rassemblés, au départ de l’Hôpital Édouard-Herriot, pour dire "non au vaccin obligatoire et au pass sanitaire".

Un cortège doit traverser la Presqu'île

Un second cortège de manifestants doit partir du 5e arrondissement aux environs de 14 heures. Relayé sur les réseaux sociaux par des groupes de gilets jaunes et des collectifs d’extrême gauche, notamment, le lieu de rendez-vous de ce rassemblement est donné devant le palais de justice des 24 colonnes.

Elle aussi déclarée, cette manifestation doit conduire les manifestants jusqu’à la rue Dunoir, située près de l’Auditorium de Lyon et du nouveau palais de justice, dans le 3e arrondissement. Le cortège doit passer par les quais de Saône avant d’emprunter la place des Terreaux, exclue du périmètre d’interdiction pris par la Préfecture, puis de traverser le Rhône et de se diriger vers la rue Dunoir en contournant la préfecture.

Une partie de la Presqu’île interdite aux manifestants, pas les Terreaux

En réponse aux débordements survenus lors des précédents week-ends et des "atteintes aux forces de l’ordre en marge des manifestations", le Préfet du Rhône a pris un nouvel arrêté interdisant une bonne partie de la Presqu’île aux manifestants. Celui comprend notamment la secteur de la préfecture, dans le 3e arrondissement, mais aussi la place Carnot, le Vieux-Lyon ainsi que toute la Presqu’île de la place Bellecour à l’entrée de celle des Terreaux, qui n’est pas inclue dans le périmètre, pour permettre au cortège d’aller du 5e au 3e arrondissement.