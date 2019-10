Nouvelle agression homophobe à Lyon : Collomb et Kimelfeld réagissent

Les deux édiles ont condamné cette nouvelle agression homophobe à Lyon.

Le maire de Lyon Gérard Collomb et le président de la métropole ont condamné l'agression homophobe qui a eu lieu à Lyon ce jeudi matin dans le 7e arrondissement. “À Lyon, chacun a le droit à l'amour sans être victime de la haine. L’intolérance et la violence n'ont pas leur place dans notre ville #StopHomophobie”, a déclaré le maire de Lyon sur son compte Twitter.

“Depuis un an, nous déplorons de nombreuses agressions homophobes à Lyon. Une nouvelle a eu lieu jeudi matin, dans le 7e arrondissement de Lyon. Comme j’ai pu le faire suite à chaque agression je condamne fermement ces actes abjects. Mais l’indignation ne suffit pas. Je me suis entretenu ce matin avec le Préfet de région. Nous avons convenu de nous réunir très rapidement aux côtés des associations et des Maires des communes concernées afin d’apporter des réponses concrètes à ces violences”, a écrit de son côté le président de la métropole de Lyon David Kimelfeld dans un communiqué.

Comme nous l'écrivions ce matin, hier, un homme de 31 a été insulter et frapper par un homme de 20 ans, en situation irrégulière, qui tenait des propos homophobes. Placé en garde à vue le suspect a nié les faits. Il s'agit de la 3e agression homophobe signalée aux autorités depuis moins d'un moins à Lyon.