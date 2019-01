Nouveaux records pour l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry

L'année 2018 aura été avantageuse pour l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry qui enregistre 2 nouveaux records, l'un pour le nombre de passagers accueillis, l'autre pour la masse de fret.

Avec l'ouverture en 2018 de 26 lignes dont 12 nouvelles destinations et un nombre toujours croissant de passagers, l'aéroport de Saint-Exupéry se maintient dans le top 5 des aéroports les plus fréquentés de France.

Le cap des 10 millions de passagers avait déjà été atteint en 2017. En 2018, l'aéroport de Saint-Exupéry enregistre un nouveau record : plus de 11 millions de passagers accueillis soit une augmentation de 7,4 % de plus par rapport à 2017. Le trafic international représente ainsi 67,1 % du trafic total.

Plus de fret

60 717 tonnes de fret et de poste ont été opérées en 2018 sur la plate forme CargotPort dont 57 907 hors poste, soit une augmentation de 4,5 %. L'activité a su rebondir après le retrait du vol cargo hebdomadaire d'Emirates et a enregistré le meilleur tonnage annuel depuis l'ouverture de son activité.

Une année de records pour l'aéroport Lyon-Bron également

L'année n'aura pas été mauvaise non plus pour l'aéroport de Lyon-Bron qui aura accueilli 8 148 mouvements d'affaires (+19,9 % par rapport à 2017), son niveau record de trafic. Cette fréquentation est principalement due à l'augmentation des vols de tourisme et des vols professionnels. Lyon- Bron est par ailleurs classé 3ème aéroport français pour l'aviation d'affaires.