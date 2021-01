Nord-ouest de Lyon : deux blessés graves dans un accident de la route

Une voiture et une moto se sont rentrées dedans ce dimanche 24 janvier au niveau de Saint-Vérand, au nord-ouest de Lyon. Deux personnes ont été gravement blessées.

Un terrible accident est survenu ce dimanche 24 janvier en début d'après-midi à Saint-Vérand, au nord-ouest de Lyon. Vers 14h, une voiture et une moto sont entrées en collision au carrefour des routes départementales D313 et D31, au sud de la commune. Le passager de la voiture et le motard, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, ont été gravement blessés dans l'accident. Ils ont été héliportés en urgence et hospitalisés.